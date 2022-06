Guerre en Ukraine : Comme annoncé en exclusivité, Macky Sall s'entretiendra avec Poutine ce 03 juin.

Comme nous vous l'avions annoncé, le chef de l'État Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l'Union Africaine, se rendra à Moscou. En effet, sur invitation de Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, le Président en exercice de l’Union africaine, le président Sall, accompagné de M. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, se rendront le 02 juin à Sotchi et s'entretiendront avec Poutine ce 03 Juin .



Cette visite, informe une note de la présidence de la République, "s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la Présidence en exercice de l'Union pour contribuer à l'accalmie de la Guerre en Ukraine et à la libération des stock de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays Africains."

En outre, informe toujours la même note, l'UA a accepté la demande de Volodymyr Zelensky d'adresser un message à l'organisation, par visioconférence dont la date et les modalités seront convenues d'un commun accord.

Après cette visite à Sotchi, Macky se rendra à Accra pour prendre part, le 04 juin 2022, au sommet extraordinaire de la Cedeao sur la situation en Guinée, au Mali et au Burkina Faso.