Guerre en Ukraine : 47 sur les 65 sénégalais recensés ont déjà traversé la frontière ukrainienne

La guerre en Ukraine impacte toutes les communautés sur place. Chaque pays essaie d’évacuer ses ressortissants avec tous les moyens possibles. C’est le cas aussi du Sénégal qui compte 65 concitoyens recensés par les services des autorités en charge des sénégalais de l’extérieur. Tous essayant de fuir l’invasion Russe dans ce pays de l’Europe de l’Est. Et selon Moise Sarr Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères et des sénégalais de l'Extérieur, Chargé des sénégalais de l'Extérieur à la date d’aujourd’hui sur les 65 sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Et selon la même source, parmi ces 47 sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 autres en Allemagne, 1 en Belgique et 1 en Slovaquie. 18 sénégalais sont donc toujours en territoire Ukrainienne.