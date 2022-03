Guerre en Ukraine : 12 sénégalais de plus ont traversé la frontière, 6 encore en Ukraine

La dernière situation des sénégalais en Ukraine révélait que sur les 65 recensés dans ce pays 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Ce lundi douze de plus ont fait le trajet. Selon Moise Sarr Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères et des sénégalais de l'Extérieur, Chargé des sénégalais de l'Extérieur en effet cinquante-neuf (59) ont quitté le pays pour rejoindre les pays européens comme la Pologne, l’Allemagne, la France, la Belgique et la Slovaquie principalement. Six (6) Sénégalais dont quatre (4) étudiants sont officiellement restés en Ukraine, mais notre cellule de crise maintient un contact permanent avec eux ajoute t-il.

49 compatriotes ont pu bénéficier jusqu’ici de la prise en charge (hébergement et restauration) de l’Ambassade du Sénégal à Varsovie a-t-il conclut.