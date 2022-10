L'administration Biden est-elle en train de profiter de la crise Ukrainienne, pour asseoir davantage la domination Américaine sur le reste du monde? L'alerte est de Bruno Lemaire, ministre Français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Face aux élus il étalera ses inquiétudes sur le comportement peu fair-play des USA.



En effet, selon B. Lemaire "les américains seraient en train de vendre leur gaz (GNL) à 4 fois le prix auquel il le vend à ses industriels." Ainsi selon lui, "le conflit en Ukraine ne doit pas se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement de l'UE", avertit Bruno Lemaire, car ajoute-t-il, "nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend à ses industriels."



Ainsi selon lui, un affaissement économique de l'Europe n'est dans l'intérêt de personne, surtout pas de leurs partenaires Américains...