Guerre en Casamance : Signature d'un accord de paix entre le Sénégal, le comité provisoire des ailes politiques et des combattants du MFDC.

Ce 04 Août 2022 est un jour historique dans le processus déjà enclenché en Casamance. En effet, c'est en Guinée Bissau et sur la médiation du président Umaro Sissoco Embaló, que le Sénégal, le comité provisoire des ailes politiques et des combattants du MFDC ont signé l'historique accord de paix et de dépôt des armes.



Le chef de l'État Macky Sall dans un tweet a tenu à s'en réjouir et à féliciter le président Bissau Guinéen pour sa médiation...