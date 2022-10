Guerre Russo-Ukrainienne / Dmytro Kuleba, Ministre Affaires Etrangères Ukraine à l'Afrique : « La neutralité ne fera qu'encourager la Russie à poursuivre … Y compris en Afrique, Moscou doit entendre votre message »

L’intensification des bombardements de la Russie en Ukraine inquiète les autorités de Kiev qui appellent ainsi à la mobilisation de la communauté internationale pour imposer à Moscou d’arrêter ses bombardements. Ainsi plusieurs villes sont la cible du nouveau patron des opérations de l’armée Russe, le général Alexandre Dvornikov.



Dans une note adressée aux chefs d’État africains, le ministre des Affaires étrangères d’Ukraine Dmytro Kuleba a interrompu sa tournée africaine pour rejoindre l’Ukraine, à cause l’intensification des bombardements par la Russie de ses frappes massives de missiles à travers l'Ukraine. Des missiles de croisière et des drones «kamikazes» lancés depuis la Russie et la Biélorussie ont ciblé des zones résidentielles, des centrales électriques, des chemins de fer, des centres commerciaux et des ponts à Kyiv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk et d'autres villes.



Le ministre Dmytro Kuleba révèle que la Russie frappe des centrales électriques, qui n'ont aucun but militaire, pour priver la population civile de ses besoins de base - chauffage, électricité et eau - au milieu de l'arrivée des températures froides.



Pour convaincre l’Afrique de défendre la cause ukrainienne dans cette affaire, il charge Moscou. J'appelle toutes les nations africaines à se tenir au droit international, à l'intégrité territoriale et à la paix. « Les attaques délibérées de la Russie contre des civils en Ukraine et la destruction d'infrastructures civiles essentielles doivent être résolument condamnées. J'exhorte l'Afrique à ne pas rester neutre. La neutralité ne fera qu'encourager la Russie à poursuivre son agression et ses activités malveillantes à travers le monde, y compris en Afrique. Moscou doit entendre votre message selon lequel cette guerre est inacceptable et doit cesser. Cette semaine, il y aura un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la résolution condamnant l'agression de la Russie et ses tentatives illégales d'annexion des territoires ukrainiens. L'Ukraine compte sur votre précieux soutien pour cet important document. La paix en Ukraine et dans le monde ne peut être gagnée qu'ensemble. Et le soutien de l'Afrique est plus que jamais nécessaire », a lancé le ministre ukrainien des Affaires Étrangères.