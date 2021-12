Guéguerre syndicale à la SSPP Le Soleil : La Cnts tape sur les syndicalistes détracteurs de Yakham Mbaye et liste son bilan élogieux

C’est la réplique du berger à la bergère que la Section SSPP-Le Soleil de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a administrée aux deux autres syndicalistes après leur sortie contre le Directeur général du quotidien national. N’y allant pas avec le dos de la cuillère, les travailleurs de L’Astre national affiliés au syndicat dirigé au plan national par Mody Guiro, ont sorti l’artillerie lourde contre les détracteurs de l’ancien Secrétaire d’État à la Communication, tout en prenant le soin de lister les avancées notoires à inscrire à son actif depuis décembre 2017 qu’il dirige l’entreprise publique.

«La Cnts du quotidien national le Soleil a appris avec une très grande désolation le communiqué co-signé par les autres syndicats de la société. Selon l'information relayée par un groupe de personnes mal intentionnées, mues que par leurs propres intérêts, "l'entreprise traverse une crise de gestion et de licenciements abusifs".

Or ces affirmations gratuites reposent uniquement sur l'intoxication syndicale et la désinformation par rapport à la vraie gestion de la société.

La Société Sénégalaise de Presse et Publications éditrice du quotidien national Le Soleil est très bien gérée par le Directeur général.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise, Monsieur Yakham Mbaye a fait des résultats extraordinaires, parmi lesquels nous pouvons citer :

- l'augmentation de la subvention de l'État portée de 850 millions à 1milliard 500 millions de francs CFA ;

- la régularisation de plus de 45 prestataires avec des CDI ;

- les prêts de pèlerinage à la Mecque et à Rome offerts à titre gratuit aux bénéficiaires pour une enveloppe de 15 millions par an ;

- les prêts d'entreprise offerts à tous les agents sous forme d'appui social pour un budget de 60 millions ;

- la subvention d'un budget additionnel par le Président de la République Macky Sall de 150 millions pour l'achat de sept (07) véhicules de reportage ;

- la régularisation et la liquidation à temps de tous les retraités ;

- l'octroi de moutons lors des fêtes de tabaski à chaque agent ;

- Le projet habitat social aux salariés ;

- le projet car/ plan validé par le Conseil d'administration ;

- la rénovation de l'imprimerie ;

- la départementalisation des services de la société ;

- l'augmentation du tirage du journal et sa distribution dans toutes les régions ;

- l'octroi à l'amicale des femmes du Soleil de ses frais de représentation.

Par ailleurs, il faut noter que le Directeur Général Monsieur Yakham Mbaye a renoncé à beaucoup de ses avantages liés à sa fonction, notamment la couverture à l'institut de prévoyance médicale (IPM), l'achat de véhicule de fonction, etc...

La CNTS, face à ce dynamisme impulsé par le Directeur Général se veut un syndicat qui favorise le dialogue sincère, l'accompagnement et la négociation dans le but de défendre les intérêts matériels et moraux des agents.

C'est pourquoi, nous dénonçons avec la plus grande énergie la démarche adoptée par les autres syndicats de la société qui devaient favoriser la négociation et le dialogue.

Ces syndicats veulent instaurer un climat social très tendu au sein de l'entreprise.

Ainsi, nous invitons tous les agents de l'entreprise à un point de presse ce mercredi 22 Décembre 2021 à partir 10h heures precises au siège pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation de la SSPP-Le Soleil... »