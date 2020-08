Gueguerre entre magistrats : le Forum du Justiciable regrette et invite l’UMS à regler cette affaire

Guerre larvée entre magistrats sénégalais sur fond de déballage. C’est en tout cas ce à quoi assite l’opinion avec cette bataille par presse interposée entre les juges Ousmane Kane, premier président de la Cour d'appel de Kaolack et Yaya A. Dia. Pour le Forum du Justiciable, ces personnalités « acteurs de premier rang de la justice » devraient « veiller à renforcer la crédibilité et l’image de la justice sénégalaise » et que cette situation ne les honore pas. Il a appelé l’Union des magistrats du Sénégal à réagir. Le Forum du justiciable dans un communiqué de souligner « que la justice joue un rôle essentiel pour l’équilibre de la société. Rien ne doit lui faire perdre son crédit et son prestige. Le Forum du justiciable invite l’union des magistrats (UMS) à trouver les voies et moyens pour régler cette affaire qui risque de ternir l’image de la justice et appelle les uns et les autres à la retenue et à la responsabilité qui sied à leur statut ».