Guéguerre dans la magistrature : le ministre de la Justice envoie l’IGAJ aux trousses des juges Dia et Kane.

La guerre par presse interposée à laquelle se livrent deux magistrats sera tranchée par l’Inspection générale de l’Admnistration de la Justice.



L’IGAJ a été saisie par le garde des Sceaux, le ministère de la Justice pour diligenter immédiatement une enquête exhaustive sur les faits allégués et dresser un rapport dans les plus brefs délais.



Selon un communiqué reçu à Dakaractu, cette action vise à « tirer cette affaire au clair pour la sauvegarde de la crédibilité de l’Institution judiciaire ».



Cette tournure était d’ailleurs reclamée par le coordinateur du Forum Civil. A travers un post sur Facebook, Birahime Seck estime qu’une enquête doit être diligentée pour faire la lumière sur les accusations que s’envoient ces deux magistrats.



Depuis quelques jours, les juges Ousmane Kane et Yaya Amadou Kane se donnent en spectacle en s’accusant mutuellement d’user de leur statut pour obtenir des passe droits.