Guedj Diouf, gouverneur de Ziguinchor : « La région médicale est en train de former les « Bajenu Gox », les imams, les délégués de quartier, les jeunes sur qui on s’appuie pour les sensibilisations »

« La situation est sous contrôle. Il y a d’autres personnes signalées qui sont confinées chez elles et suivies par le corps médical, il y a aussi les agents du Club Med venus d’Europe qui sont mis en quarantaine au niveau du Club Med au Cap Skirring et suivis par les agents du district sanitaire d’Oussouye. On est en train de prendre toutes les dispositions.







On est en train de capaciter tout le monde pour susciter cet élan communautaire face au Covid-19







Il restera maintenant aux populations de respecter les consignes édictées par le ministère de la Santé. De respecter les mesures prises par le ministre de l’Intérieur. Chacun doit tout faire pour que le virus ne passe pas par lui pour se propager et si chacun se dit que si le virus s’arrête, c’est grâce à moi, chacun prendra ses responsabilités pour stopper le virus. C’est une responsabilité collective et communautaire qui est là et chacun de nous doit assumer ses responsabilités. La région médicale est en train de former les « Bajenu Gox », les imams, les délégués de quartier, les jeunes sur qui on s’appuie pour les sensibilisations. On est en train de capaciter tout le monde pour susciter cet élan communautaire face au Covid-19.







Les différents services s’y mettent







Tous les services ont respecté les consignes édictées. Ils demandent aux gens de se conformer. Arrivé dans chaque service, avant de faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit, il faut se laver les mains ou c’est l’utilisation du gel. Les agents respectent les distances de 1m. On ne cesse de veiller au respect des mesures dans les services de l’administration. On discute, on sensibilise.







Nous avons reçu des dons en nature comme en espèces







Nous avons reçu des dons en nature comme en espèce. Innocence Ntap Ndiaye a donné des produits, des masques, des gants, des thermo flashes d’une valeur de 1 million, le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a donné 1 million, l’administrateur du Fongip a donné 50 cartons de gels alcooliques, Seydou Sané au nom du Casa Sports, a donné 1 million, et l’entreprise Arezki a donné 20 tonnes de riz pour aider les familles des personnes qui sont mis en quarantaine et 400 bidons d’huile de 5 litres et 400 grosses de sucre de 5 kilogrammes mises à la disposition du comité régional que nous avons reçus aujourd’hui.







Il faut une mobilisation communautaire pour stopper la propagation du virus







Nous sommes en train de lancer un élan de mobilisation communautaire, un élan communautaire. Cela dit la transmission est devenue communautaire, donc il faut une mobilisation communautaire pour stopper la propagation du virus... »