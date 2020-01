Guédiawaye : Un tailleur tue son ami d’un coup de couteau.

Un jeune homme âgé de 22 ans, répondant au nom de Cheikh C. et tailleur de profession, a tué à coups de ciseaux son ami Lamine G. âgé de 42 ans et cordonnier de son état.

Selon les sources de «L’As», le crime s’est produit au marché Ndiarème de la Commune de Ndiarème Limamou Laye (Guédiawaye) à la suite d’une banale dispute. En effet, Lamine G., vexé par les propos de son ami, aurait pris un bâton pour le poursuivre. Mais Cheikh C. qui croyait à une rigolade s’est rendu vite compte que Lamine G. était sérieux. C’est ainsi qu’il a riposté en assénant à Lamine G. des coups de ciseaux qui lui ont été fatals.

La victime a perdu beaucoup de sang avant de rendre l’âme au cours de son évacuation à l’hôpital du Roi Baudoin de Guédiawaye.

Dans un premier temps, Cheikh C. a tenté de fuir avant de se rendre au Commissariat central de Guédiawaye en charge de l’enquête. Une triste nouvelle qui a plongé le marché Ndiarème dans la consternation puisque les deux amis étaient inséparables.