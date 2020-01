Guédiawaye / Politique sanitaire : "Ngaaka Blindé" enrôle 1500 enfants auprès de la CMU.

Les bonnes actions et les bonnes pratiques n’ont pas d'âge, encore moins d'appartenance. Une idée qu'a comprise le rappeur de Guédiawaye Ngaaka Blindé qui, dans le cadre de la campagne de parrainage dont Youssou Ndour est l’ambassadeur, a initié un enrôlement de 1500 enfants dans la couverture maladie universelle à travers son association dénommée "NIANE NJEKK".

Le fait d'avoir choisi cette œuvre sociale n'est pas gratuit selon Ngaaka Blindé. "Nous voyons les efforts qui sont faits par la CMU dans le cadre de l’accès aux soins à moindre coût. Elle nous a facilité la tâche et nous a bien suivi dans cette initiative", soutient le rappeur banlieusard.



Il faut noter que le représentant du directeur de la CMU a magnifié cette action de Ngaaka Blindé qui a réussi à inspirer et à challenger les autres acteurs culturels et sportifs de la banlieue. L’union régionale des mutuelles de santé communautaire de la région de Dakar était aussi représentée avec la présence de Moustapha Mbengue, le représentant du préfet de Guédiawaye, de Nkrumah, du Grand Parti de Malick Gakou etc...



Le rappeur qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, manifestera sa volonté d’étendre son action à toutes les autres localités de la banlieue. Pour atteindre cet objectif, il invitera la conscience citoyenne ainsi que les porteurs de voix à s’impliquer pour contribuer au développement sanitaire en permettant aux couches vulnérables d’avoir accès à des soins de qualité.