Guédiawaye : Le jeune maître coranique profitait de la tranquille de la maison pour violer une fillette de 13 ans

Un maître coranique accusé d'avoir violé une élève mineure de moins de 13 ans dans le quartier Parc de la commune de Médina Gounass de la commune de Guédiawaye. On ne parle que du cas de P.M.Diop, élève coranique de 20 ans, qui supplée souvent au Daara son père, par ailleurs imam du quartier. D’après le journal L’Observateur, Il est accusé de viol multiple sur la fille Ad.A.D, élève en classe de 4eme. Le jeune Oustaz aurait piégé et abusé d'elle à cinq reprises….



Fils de l’imam du quartier Parc de la commune de Médina Gounass de Guédiawaye, P.M. Diop s'est mis dans un sacré pétrin. Très familier avec la famille Doucouré où il a des entrées et sorties et jouit d'une grande confiance, il s'est laissé séduire par les formes naissantes de Ad.A.D la fille agée de 13 ans de S. Doucouré. L'élève coranique qui remplace souvent son père a l'école coranique sis à la mosquée, n'a d'yeux que pour l’élève en classe de 4eme et est souvent en cachoterie avec elle. Les parents de cette dernière ne se doutent de rien et vaquent tranquillement à leurs occupations.



Jusqu'à ce mardi 3 octobre, quand après être revenue d'une course matinale, la soeur de S. Doucouré croise au seuil de la porte de la chambre de sa nièce P.M. Diop, se faufilant à toute vitesse. La dame n'était pas au bout de sa surprise lorsqu'elle surprend Ad.A.D, quasi nue et le corps mouillé, se nouant une serviette autour des reins. Ne pouvant se controler, la dame interpelle aussitôt l'élève sur ce qui vient de se passer. Malgré le silence de l'adolescente, la tante hausse le ton et la somme de vite répondre. La réponse manque de la faire tomber à la renverse. La fille lui confie que P.M. Diop venait d'abuser d'elle. Le sang de la mère de famille ne fait qu'un tour, et son corps se met à vibrer quand la fille de sa sœur lui apprend que le maître coranique exerçait des menaces sur elle pour l'obliger à lui obéir à chaque fois qu'il voulait abuser d'elle.



Comme moyen pour contraindre sa victime à couché avec lui, l’Obs révèle que le présumé pédophile menaçait de la tuer par des prières mystiques. L'adolescente apeurée, parle de viols à répétition. Sufisant pour que Suzanne soit mise au courant et la mère de la victime file au commissariat de police de Guédiawaye porter plainte contre le présumé violeur. Une réquisition est effectuée au centre hospitalier Roi Beaudouin de la banlieue et les résultats confirment ce qui était redouté, à savoir que la fille mineure de 13 ans a été bien abusée.



Les enquêteurs ont entamé alors les recherches pour localiser l'auteur présumé du viol qui s'était absenté de l'école coranique où il ne se présentait plus que rarement. Sa « cavale » ne durera pas long temps, car P.M. Diop sera localisé au terrain de football du Lycée Limamoulaye, sis à Guédiawaye. En pleine séance d'entraînement avec les élèves de l'école coranique, en ce samedi matin du 7 octobre, il ne vit pas le véhicule de police qui s'était approché. Les agents n'ont eu aucun mal à l'appréhender et le maître coranique est solidement menottée conduit au commissariat ou débute sa garde à vue. P.M. Diop a beau nier le délit de viols qui lui est reproché, mais il est enfoncé par la déposition de sa victime qui ne lésine sur aucun détail. Au terme de sa garde à vue légale, P.M. Diop a été déféré lundi au parquet Pikine-Guédiawaye pour viols sur mineure de 13 ans.