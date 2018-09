Guédiawaye : Le Dg des télécommunications adoube Aliou Sall et se fixe des objectifs pour le parrainage

Les femmes de Daroukhane (banlieue dakaroise) ont rendu, hier, hommage à Modou Mamoune Ngom, le directeur des télécommunications. Étaient présents à cette rencontre tous les ténors de l’Apr de la ville de Guédiawaye dont le maire Aliou Sall qui a reçu les félicitations et les hommages appuyés du DG des télécommunications. Ce dernier a fait l’inventaire des qualités du maire devant une assistance nombreuse indiquant en passant que « le Président Macky Sall a construit le Sénégal et Aliou Sall Guédiawaye ». Il a, sur le parrainage, assuré au maire de Guédiawaye, par ailleurs coordinateur de l’Apr dans cette zone, qu’il allait tout faire pour atteindre les objectifs visés.

« Le coordinateur départemental Aliou Sall l’a rappelé, Guédiawaye veut frapper très fort dans l’accompagnement du président de la République. La collecte des parrains a commencé dans toutes les communes, et ici à Wakhinane Nimzatt nous avons travaillé toute la journée. Les femmes qui ont organisé ce sargal ont déjà collecté plus de 520 signatures qu’elles vont mettre dans le panier présidentiel. Guédiawaye va donner le maximum de parrains au président de la République », a-t-il dit.

« Actuellement, nous devons être unis pour atteindre cet objectif de 17.500 signatures. Il n’y a qu’un seul mot d’ordre qui vaille, c’est la réelection du président de la République au 1er tour » a-t-il ajouté.