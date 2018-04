Guédiawaye : Lancement des travaux des cimetières musulmans et chrétiens

Les travaux des cimetières musulmans et chrétiens de Guédiawaye, qui ont la particularité d’être côte à côte, ont été lancés ce matin en présence du Sous-préfet de la commune Makhtar Blondin Ndiaye, ainsi que des autorités religieuses des deux communautés. Pour ces cimetières, 14 hectares ont été déclassés si l’on en croit le Directeur des Services techniques de la Ville de Guédiawaye Ahmet Hann, qui seront répartis ainsi qui suit : 4 hectares pour les chrétiens et 9,5 hectares pour les musulmans. Les cimetières comporteront chacun un parking, un local gardien, un bureau, un bureau d’archives et une morgue. Une mosquée et une église sont prévues aussi dans les cimetières.