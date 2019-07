Guédiawaye : La plateforme "Aar Li Nu Bokk" toujours dans l'attente de sa masse.

Il est actuellement 16h15 dans la banlieue dakaroise et plus précisément à Guédiawaye. La plateforme pour la revendication des droits des citoyens pour la préservation des biens et ressources naturelles du pays fait son rassemblement de ce vendredi dans un millieu décentralisé pour étendre le mouvement. Mais jusqu'à présent, "c'est une plateforme qui peine toujours à montrer une ampleur d'envergure des précédentes manifestations".

C'est une population de Guédiawaye qui n'est pas encore sortie en masse pour montrer son adhésion à l'interpellation...