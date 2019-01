Guédiawaye / Inauguration de la grande mosquée : Macky Sall effectue la prière du vendredi chez "Souleymane Baal"

C'est finalement aux alentours de 14h que le président Macky Sall arriva au niveau de la grande mosquée "Thierno Souleymane Baal" pour les besoins de l'inauguration. Après les salutations et autres formalités, le chef de l'État a symboliquement assisté à la prière du vendredi en présence d'une forte délégation à laquelle participaient le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et quelques membres du gouvernement, tous venus assister à ce moment symbolique.



La seconde partie de la cérémonie inaugurale qui s'est déroulée aux abords de la mosquée sur un espace aménagé, s'est déroulée en présence des maires de Pikine et de Guédiawaye, respectivement Abdoulaye Timbo et Aliou Sall, ainsi que des délégués de quartier, imams, notables, et autres autorités. Qui ont tous réaffirmé leur satisfecit relatif à la nouvelle mosquée construite dans leur commune.



Prenant la parole le président Sall, a chaleureusement remercié les associations de délégués et autres dignitaires, tout en y associant le maire Aliou Sall. En outre, il a rappelé la situation stratégique de Pikine et Guédiawaye qui nécessite des infrastructures idoines, notamment en terme de moyens de transport. D'où la pertinence du projet bus rapide transit dont le financement aurait déjà été bouclé au niveau de la Banque Mondiale assurera t-il...