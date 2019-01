Guédiawaye / Inauguration de la grande Mosquée Souleymane Baal : Aliou Sall mobilise ses troupes, en attendant le Président Macky...

En ce vendredi 18 Janvier 2019, la commune de Guédiawaye et ses populations s'apprêtent à fouler pour la première fois l'esplanade de la nouvelle grande mosquée "Souleymane Baal". Une inauguration qui sera faite par le président Macky Sall, attendu vers les coups de 13h. Ainsi, ce projet dune grande envergure à l'initiative du maire de la commune de Guédiawaye, Aliou Sall, est enfin achevé. Pour le plus grand bonheur des habitants de la localité venus répondre massivement à l'appel de leur édile...



Pour l'heure, le chef de l'État et la délégation des officiels sont attendus. Reste à savoir si le chef de l'État exécutera son discours inaugural, avant ou après la prière de Vendredi, nous y reviendrons....