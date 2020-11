Guédiawaye : Découverte macabre d'un corps sans vie d'un homme sur la plage de Hamo 5.

La mer continue de rejeter des cadavres. En effet, ce vendredi matin, un corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé sur la plage de Hamo 5 à Guédiawaye. Le cadavre dans un état de décomposition avancée a été découvert vers sept heures du matin par un groupe de jeunes qui étaient venus faire du sport. Ces derniers ont immédiatement alerté les secours.



Pour l'instant l'indentification du cadavre et les causes de la mort sont encore à déterminer.



À rappeler que ces derniers jours beaucoup de candidats à l'Immigration clandestine tentant de rejoindre les Îles Canaries ont été portés disparus dans les entrailles de l'océan. Et le sénégal aurait, en une semaine, enregistré près de 500 morts.