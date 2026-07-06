Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement

Devant le tribunal, F. Sylla, 21 ans, a livré un récit douloureux autour d’une grossesse interrompue dans des conditions clandestines. Selon L’Observateur, elle accuse son ancien compagnon, M. Al A. Niang, de pressions et de menaces. Ce dernier nie toute implicatio


Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement
Une relation amoureuse qui finit au tribunal
 
L’affaire, jugée à Guédiawaye, trouve son origine dans une relation entre deux jeunes gens. F. Sylla affirme avoir rencontré M. Al A. Niang en décembre 2025. Après avoir découvert sa grossesse, elle dit l’avoir informé.
 
Selon son récit rapporté par L’Observateur, son compagnon aurait d’abord accepté d’assumer l’enfant avant de changer radicalement d’attitude. La jeune femme affirme qu’il lui aurait ensuite demandé d’interrompre la grossesse.
 
Des menaces présumées et une décision sous pression
 
F. Sylla soutient avoir résisté pendant plusieurs semaines. Mais elle explique avoir fini par céder à la peur, après des menaces qu’elle attribue à son ancien compagnon.
 
Elle l’accuse notamment de lui avoir raconté une situation similaire survenue lors d’un séjour à l’étranger, où une femme aurait été engrossée puis tuée. Des déclarations que le mis en cause rejette.
 
Une intervention clandestine qui se termine à l’hôpital
 
Le 13 juin, selon L’Observateur, F. Sylla aurait commandé des médicaments et suivi les instructions données par un fournisseur. Peu après la prise des produits, de fortes douleurs abdominales apparaissent.
 
Elle est évacuée au Centre hospitalier Roi Baudouin, où les médecins constatent les complications liées à l’interruption de grossesse. La jeune femme finit par accoucher d’un bébé de sexe féminin qui ne survivra pas.
 
Le signalement de l’établissement hospitalier entraîne l’ouverture d’une enquête au commissariat central de Guédiawaye.
 
L’ex-compagnon nie toute implication
 
De son côté, M. Al A. Niang, âgé de 29 ans, reconnaît la relation amoureuse, mais conteste toute implication dans l’avortement. Il affirme que leur histoire était déjà terminée lorsqu’il a été informé de la grossesse.
 
Il soutient avoir demandé à F. Sylla de garder l’enfant et d’en discuter avec sa famille. Il nie également lui avoir versé les 50 000 FCFA évoqués et conteste tout lien avec l’achat de médicaments.
 
La jeune femme condamnée, l’ex-compagnon relaxé
 
Le parquet avait requis une peine d’un an de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA contre chacun des prévenus. Mais après examen du dossier, le tribunal a estimé que les charges contre M. Al A. Niang ne permettaient pas d’établir avec certitude sa participation.
 
Il a donc été relaxé au bénéfice du doute. F. Sylla, en revanche, a été déclarée coupable d’avortement clandestin. Tenant compte des circonstances, les juges lui ont accordé le sursis et l’ont condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis.
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Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



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