Guédé : Le souvenir de Serigne Abdoul Khadre Mbacké toujours vivace

Le Magal de Serigne Abdoul Khadre Mbacké a été célébré, ce jeudi.

Des centaines de fidèles mourides ont convergé au quartier Guédé de Touba

pour commémorer la naissance du 4e Khalife de Serigne Touba. Vêtus de leurs plus beaux boubous, ils se sont installés sous les grandes tentes érigées devant l'entrée du domicile de Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké, psalmodiant des versets de Coran et des poèmes (Khassaides) du fondateur du mouridisme. Ils ont prié et écouté religieusement des témoignages sur la vie et l’œuvre de celui qui fut l’imam de la grande mosquée de Touba, durant 21 ans.



Le vénéré guide suscite toujours autant d'enthousiasme. Il reste dans un coin du cœur de ses disciples. Le souvenir du 4ème khalife du mouridisme est toujours vivace. Ses descendants, Serigne Cheikh Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké, entre autres tentent de perpétuer sa mémoire. Borom Bagdad demeure présent dans les remémorations des disciples de ses héritiers. À Guédé, quand on parle du regretté successeur de Serigne Abdoul Ahad, c’est avec beaucoup de nostalgie et d’émotion...