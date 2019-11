Groupe consultatif de Paris : 1 155 milliards déjà conclus à travers des conventions de financement

Le Groupe consultatif de Paris, tenu le 17 décembre 2018 a commencé à porter ses fruits. Cette rencontre qui avait permis au Sénégal d’engranger pour 7 700 milliards de F de promesses de financement, a commencé à générer des ressources extérieures importantes. Pour preuve, à la date du 30 septembre 2019, ce sont 15% de ces promesses faites (soit 1 155 milliards) qui ont été concrétisés par des conventions de financement conclues entre l’Etat du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers. Cela est apparu dans le projet de loi de finances de l’année 2020.



Il faut rappeler qu’avec ces fonds déjà mobilisés, à travers les conventions signées, l’objectif principal du Groupe Consultatif de Paris est en voie d’être atteint.



Rendez-vous qui se voulait une occasion pour mobiliser tous les partenaires autour de la phase II du Pse et converger vers un développement durable décliné dans le Plan d’actions prioritaires (Pap 2019-2023).



Cette conférence avait d’ailleurs permis à l’Etat du Sénégal, de présenter aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs privés et à la diaspora, la seconde phase du Pse et les opportunités d’investissement au Sénégal, en vue de mobiliser les ressources complémentaires pour financer le développement sur la période 2019-2023.