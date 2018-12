Groupe consultatif : Le Sénégal présente aux partenaires techniques et financiers sa Phase 2 du PSE

C'est un président de la République bien engagé qui a ouvert les débats de la rencontre qui s'inscrit dans la logique de dialogue et de concertation sur les orientations du Plan Sénégal émergent. Pour cette conférence du groupe consultatif, il s'agit de présenter aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs privés et à la diaspora, la phase 2 du PSE et les opportunités d'investissement au Sénégal.

L'idée étant de mobiliser les ressources complémentaires pour le financement du développement allant de 2019 à 2023. Pour le chef de l’État Macky Sall, les performances de l’économie sénégalaise se sont nettement améliorées.

Pour preuve, le cadre macro économique s'est stabilisé avec le soutien à la politique économique. Le président qui est revenu sur les divers chantiers qui ont su engendrer des résultats probants, compte miser sur la consolidation des acquis avec en toile de fond le plan d'actions prioritaires 2019-2023.

Le PAP qui constitue la phase 2 du PSE est validé par l'ensemble des acteurs que sont la société civile, le privé, des partenaires techniques et financiers entre autres. Il s'agit pour le gouvernement de bénéficier du regard extérieur pour continuer sur la voie du progrès.

Et pour ce faire, une analyse des meilleures pratiques s'impose tant au niveau national que mondial en terme de transformation structurelle de l’économie et de croissance.