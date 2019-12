Groupe La Poste / Sortie de la 50 ème promotion : 47 nouveaux postiers ont reçu leurs diplômes.

Le groupe la Poste a célébré la sortie de la 50 ème promotion de l’école nationale de La Poste, ce jeudi 05 décembre 2019 à l'école nationale des postes sise à Rufisque. Cet évènement a été présidé par le Directeur des postes, M. Mour Ndiaye Ba, venu représenter la Ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop, marraine de la promotion.

Au nombre de 47 agents, cette promotion est composée de 25 Préposés, 12 Agents Technique des postes et 10 Contrôleurs. Ces moments de remise de diplôme constituent une étape importante dans la vie de ces futurs postiers, bapitsés "Promotion de la victoire." Contrôleur de poste major de sa promotion avec une moyenne de 18/20, Mme Aminata Tall a montré toute sa fierté d'être major et a insisté sur le fait que la Poste à travers leur formation, "leur a transmis beaucoup de connaissances dans les domaines de l'admistration, de la finance et la communication."

Le directeur des postes M. Elhadj Malick Dia, a informé que des infrastructures seront mises à disposition des étudiants habitant Rufisque pour qu’ils restent sur place sans avoir à se placer jusqu'a Dakar. Il a aussi parlé des matières enseignées aux étudiants comme la gestion de caisse, la comptabilité, le marketing la communication etc ... , qui leur permetront d'être plus performants. Enfin, le DCP a annoncé la possibilité en 2020 d'ouvrir une école privée avec des cours payants, ce qui permettra une meilleure accessibilité à la formation...