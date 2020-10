Groupe La Poste : L'Amicale des femmes sensibilise sur la gestion des fonds.

Un séminaire de partage a réuni, ce samedi 10 octobre 2020, l'Amicale des femmes du Groupe La Poste. L'objectif est de sensibiliser les femmes détenant des postes de responsabilité établis dans les directions des 14 régions du Sénégal dans la gestion des fonds de la Poste.



Lors de cette rencontre dont le thème est "l'éthique et la responsabilité dans la gestion", la présidente de ladite amicale, Ndèye Seyni Diop, a énuméré les difficultés auxquelles elles font face à la Poste. "C'est pourquoi l'Amicale des femmes a compris très tôt le rôle et la place très importante des femmes dans le développement de la Poste et a initié cette séance de sensibilisation. Cette participation active des femmes dans la vie de notre entreprise ne peut se faire sans une formation très solide et une prise de conscience effective de toutes les femmes", a t-elle fait savoir.



Chérif Baldé, venu représenter le Directeur général du Groupe La Poste, dans la foulée, a rappelé l'état d'esprit du directeur général de la Poste. Selon lui, ce dernier "attache le plus grand prix à connaître l'opinion des femmes du fait de leur dynamisme et de la diversité des responsabilités qu'elles occupent d'autant qu'elles paraissent qualifiées pour analyser les problèmes qui se posent à notre organisme et suggérer des solutions..."