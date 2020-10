Groupe Kirène s’engage et répond à l’appel du Khalife Général pour le Magal 2020

Dans le cadre du Magal 2020, le Groupe Kirène se mobilise fortement pour assister et soutenir la population sénégalaise et en particulier la ville sainte de Touba, en cette période particulière de pandémie.

En préparation au grand Magal de Touba qui sera célébré le 6 octobre 2020, plus de 130.000 bouteilles d’eau Kirène sont distribuées auprès des autorités administratives de Touba, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux familles religieuses.

Aussi, le Groupe Kirène a tenu à répondre à l’appel du Khalife général des Mourides sur le respect des mesures barrières en lançant une campagne de sensibilisation sur les gestes à adopter et en remettant à Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général, un lot de 100.000 masques pour une distribution massive auprès de la population de Touba.

Enfin, le Groupe Kirène a tenu à participer aux travaux d’assainissement de Touba, en prélude à l’hivernage, à travers une donation de 5 millions de francs CFA remis à l’association Touba Ca Kanam.

Ce soutien vient en continuité des actions de solidarité du Groupe Kirène auprès des structures sanitaires de la ville de Touba, depuis le début de la pandémie. L’entreprise a déjà distribué près de 18,000L d’eau minérale en bouteilles de 10L au personnel de santé de l’hôpital Régional de Touba ainsi que des centaines de packs de jus Présséa Fresh et de lait Candia. Les daaras de la Hizbut Tarqiyyah n’ont pas été oubliées lors de ces actions de solidarité ; des dons en eau minérale Kirène ainsi qu’en produits laitiers leur ont été offerts.

Toutes ces actions entrent dans la logique constante du Groupe Kirène à se tenir aux côtés des populations.

Magalu jàmm !

Ensemble, engageons-nous à vivre mieux