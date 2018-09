Grossesse et Maternité : L'histoire jamais racontée de la vie de mère

« Grossesse et Maternité » est le nouvel ouvrage écrit par deux afropolitaines, Aminata Ndiaye Tall et Yacine Bio-Tchané sur la grossesse et les premiers douze mois de la maternité.

Ce livre est à la fois un guide pratique qui décrit dans les brefs détails toutes les étapes de la grossesse et une confession de deux mères avisées qui ont eu à passer cette épreuve dont rêvent plusieurs femmes.

Quel est l'état d'esprit d'une femme qui vient juste d'apprendre après un tour chez le médecin qu'elle va être maman? Comment le futur papa va prendre la nouvelle? Quel est le sexe du bébé? Autant d’interrogations qui ont secoué, tortillé l'esprit de ses deux afro-politaines.

Dans cet ouvrage, Aminata Ndiaye Tall et Yacine Bio-Tchané décrivent les épreuves qu'elles ont eu à traverser en tant que mère, viennent ici à travers partager leurs expériences avec leurs sœurs des quatre coins du globe qui rêvent d'avoir un bébé ou du moins découvrent pour la première fois qu'elles sont en état de grossesse.

A partir de leurs propres expériences de femmes qui tentent tant bien que mal de jumeler leur vie familiale, conjugale et professionnelle, ce chef d'œuvre relate les différents points de passage obligés d'une femme enceinte qui devra par la suite s'adapter à un bouleversement dans sa vie: la naissance d'un bébé.

Entre nausées, vomissements, changement d'humeur, petite boulimie jusqu'aux envies les plus folles, développement de la poitrine qui rime avec des seins mamelonnés préparant ainsi le breuvage du nouveau né: autant de symptômes qui attestent de la véritable métamorphose du corps de la femme enceinte. Des premiers signes aux symptômes qui s'annoncent au fil des mois jusqu'à l'ultime étape de délivrance: l'accouchement qui est tout aussi risqué.

Les deux économistes prodiguent dans ce manuel des conseils médicaux à adopter pendant les différentes phases de la grossesse, tout en convoquant quelques pratiques culturelles de plusieurs pays inspirées des coutumes auxquelles s'incrustent dogmes et superstitions.

Un état qui peut survenir à tout moment dans la vie d'une femme même si cela surgit parfois après plusieurs tentatives couronnées d'échecs.

Dans ce condensé de récits, les bonnes recettes culinaires sont minutieusement dévoilées du 1er au troisième trimestre de la grossesse, nonobstant quelques astuces pour stimuler la production du lait, ainsi que les soins personnels jamais racontés que doivent recevoir la maman et le bébé.