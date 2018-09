Grogne de l'opposition pour la mise à disposition du fichier électoral : Aminata Touré leur oppose l'article 47 du code électoral

La responsable du pôle parrainage du camp présidentiel est claire sur les dispositions de l'article 47 du code électoral. Selon Aminata Touré, il est très prématuré de dire qui est candidat et qui ne l'est pas en cette période de campagne pour le parrainage. Évoquant l'article 47 du code électoral, l'envoyée spéciale du président de la République déclare que le fichier électoral sera remis quinze jours avant l'élection aux candidats à l'élection présidentielle. Dans le même sillage, la responsable Apr à Kaolack confie que pour être candidat il faut d'abord remplir un certain nombre de conditions. Il s'agit du nombre de parrainage requis, de la caution, du quitus fiscal mais également de ce qu'elle appelle un quitus judiciaire.