Grogne à l’INPS / Application de décret, intimidation et convocation à la gendarmerie : « Nous allons faire une grève et une marche dans les semaines à venir » (Waly Ngor Sarr, SG travailleurs)

Les travailleurs de l’institut national de pédologie du Sénégal (INPS) menacent de descendre dans la rue les semaines à venir.



En point de presse ce samedi au siège de la CNTS, les camarades de Waly Ngor Sarr ruent dans les brancards pour accuser le directeur de l’institut qu’il accuse de manœuvrer contre les intérêts des travailleurs. C’est pourquoi, il ont brandi la menace de marcher et d’enclencher une grève les semaines à venir.



« Nous allons faire une grève et une marche dans les semaines à venir. Le Dg est déterminé à saboter l’institut. Il se verse dans l’intimidation et les menaces des syndicalistes. Récemment il a adressé une demande d’explication et une convocation du SG/A du syndicat à la gendarmerie qui porte la voix des travailleurs », fait savoir le SG du syndicat.



Sur un autre point, Waly Ngor Sarr souligne que pour améliorer les conditions des travailleurs, « le président a signé le décret du règlement d’établissement des travailleurs de l’institut national de pédologie. Malheureusement le directeur n’a pas permis à la commission de régulariser les agents qui n’avaient pas fourni tous les documents nécessaires. »



« Il s’est enfermé dans son bureau pour faire ses choix et privilégier ses hommes. Il n’a pas impliqué le personnel dans ce reversement. C’est pourquoi nous demandons au président de la République d’exiger l’application de son décret », brandissent les syndicalistes qui sont déterminés à aller au front pour le respect intégral du décret et l’arrêt des tentatives d’intimidation.