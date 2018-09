Grèves et abandon du service minimum : “And Gueusseum “ accueille un nouvel adhérent et reprend ses mouvements d’humeur

Les travailleurs de la santé et de l’action sociale reprennent leur mouvement d’humeur à partir du lundi 10 septembre.



Ils ont tenu un point de presse ce jour au sein de l’hôpital Abass Ndao pour lancer leur 11ème plan d’action, mais aussi l’adhésion du syndicat Autonome des travailleurs de la santé ( SAT Santé D).



Le 21 juillet 2018, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé ( ASAS) SUTSAS-SUDTM/ "And gueusseum" avait suspendu son mot d'ordre de grève suite à l'intervention du gouvernement.



And gueusseum avait reçu du gouvernement l’assurance de la prise en charge des questions à incidence financière dans les plus brefs délais à travers un atelier de partage. Aujourd'hui "And gueusseum" demande l’ouverture de négociations sérieuses et leur 11ème plan d’action vient d’être lancé. Ainsi il est prévu des tournées dans des régions du Sénégal ainsi que des grèves de 48h avec respect des urgences et abandon du service Minimum à partir de ce lundi 10 septembre …