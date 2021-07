Grève travailleurs de AFTU : Cheikh Diop de la CNTS/FC porte le combat et attaque l’État

En conférence de presse ce mardi pour défendre les intérêts des travailleurs de Dakar Dem Dikk, le SG de la CNTS/FC n’a pas manqué de défendre les grévistes de Aftu. Selon Cheikh Diop, ces travailleurs sont dans leur droit. « Cnts/FC et la fédération des transports apportent leur soutien aux camarades de AFTU qui sont en lutte. Les revendications sont légitimes et légales. Nous demandons aux autorités de régler très rapidement les revendications légitimes, légales de ces travailleurs. Elles portent sur le statut et sur leurs conditions de travail surtout pour les femmes ».