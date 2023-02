Grève intersyndicale des collectivités territoriales : le gouvernement met au-devant les élus territoriaux pour lever les contraintes.

La grève de l'intersyndicale des collectivités territoriales a suscité beaucoup de débats ces temps-ci, mais selon Mame Sané Ndiaye, secrétaire général du ministère des collectivités, de l'aménagement et du développement des territoires, les autorités sont sur une bonne dynamique pour lever les contraintes qui sont d’ordre beaucoup plus financier.



« Le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, avait reçu l’intersyndicale et beaucoup de démarches ont été entreprises, les informations ayant été remontées en partie. Parallèlement le gouvernement ne cesse de mener des actions en vue de la satisfaction des revendications.



Il faut dire qu'au vu des nouvelles réformes, ce sont les élus territoriaux qui sont les employeurs des collectivités territoriales, mais le gouvernement aussi a besoin d’accompagner les collectivités pour les augmentations qu’on a eu à faire dans la fonction publique d’État pour qu’on puisse les insérer dans la fonction publique locale », nous dit le secrétaire général.