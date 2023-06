Grève du SAID: Le directeur général des impôts et domaine regrette et invite le syndicat à un échange direct, sincère et pérenne

Le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et des Domaines (SAID) a lancé un mot d’ordre de grève de 48H portant sur les journées des 15 et 16 juin 2023. Ce que le directeur général a déploré car, considérant que depuis son installation, le 17 février 2023, il n’a été saisi d’aucune plateforme revendicative. Dans un communiqué lu à la rédaction ce jeudi, le directeur général des impôts et des domaines rappelle qu’à chaque fois que les responsables syndicaux ont sollicité une audience, ils ont été immédiatement reçus. D’ailleurs, les échanges se sont toujours déroulés dans un environnement serein, précise-t-il en rassurant qu’il en sera toujours ainsi.







« Je viens de boucler une tournée nationale, au cours de laquelle j’ai engagé un échange direct avec tous les agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines. L’essentiel de leurs préoccupations a été pris en charge puis satisfait et les perspectives s’annoncent meilleures avec la mise en œuvre du Programme de rénovation et d’extension des services des impôts et des domaines. Je tiens à rappeler la sérénité et la responsabilité qui doivent inspirer chacune de nos actions dans l’intérêt supérieur de la Nation » lit-on dans le communiqué.







Toutefois, face à cette situation de grève, le DGID rassure tous les citoyens, contribuables et usagers sur les dispositions qui sont prises pour garantir la continuité du service public et assurer à l’Etat les moyens de faire face à ses échéances et aux besoins des citoyens.