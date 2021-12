Grève des transporteurs : pas de consensus pour le moment entre transporteurs pour la levée du mot d’ordre

Alors que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye espérait que les transporteurs « avant d’aller au lit » lèvent leur mot d’ordre, à presque deux heures du matin cette nuit du Vendredi à Samedi, la situation ne semble pas aller dans ce sens. A la bourse du travail siège de la CNTS, les chauffeurs ne semblent pas encore trouver de consensus. C’est un véritable méli-mélo au niveau de leur réunion de compte rendu. Les positions sont diverses et les acteurs ne parviennent plus à s’écouter. Du côté de la presse, quelques confrères ont commencé à plier bagages, découragés par la situation. L’heure du retour à la normale ne semble pas être pour maintenant.