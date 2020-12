Grève des transporteurs : L’État brandit le bâton et menace

Les transporteurs entendent poursuivre leur mot d’ordre de grève entamé depuis le 25 Décembre dernier. Reçu par le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement à la Sphère ministérielle de Diamniadio, l’intersyndicale des transports routiers campe sur sa position malgré les promesses tenues par l’État.

Aussi, le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui reconnaît aux transporteurs leur droit de suivre le mot d’ordre de grève, informe qu’il veillera au grain. En effet, toutes les dispositions nécessaires sont prises par les autorités administratives territorialement compétentes et par les forces de sécurité et de défense pour que le droit au travail des transporteurs qui ont décidé de poursuivre leurs activités professionnelles soit respecté sur l’ensemble du territoire national, annoncent les services du Ministère. La liberté de circuler des personnes et des biens sera assurée à tous les citoyens, indiquent-ils.

À cet effet, l’État veillera à ce que tout auteur d’actes de violence ou de trouble à l’ordre public soit poursuivi et puni, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préciser en effet que l’État avait promis aux grévistes de mettre en place un comité interministériel de suivi permanent du contrôle routier ; de déployer des brigades mixtes de contrôle routier, regroupant la Gendarmerie, la Police, la Douane, les Eaux et Forêts et les agents assermentés du MITTD ; d’instaurer un système de paiement électronique des amendes forfaitaires des infractions ; de permettre l’identification (nom, prénom, matricule), par un badge visible sur la tenue, de chaque agent exerçant le contrôle routier ; de créer au sein de la Police une brigade spéciale de la circulation chargée du contrôle routier sur l’ensemble du territoire national. Concernant la question du contrôle de la charge à l’essieu, une réunion spécifique, présidée par le Ministre Mansour Faye, sera tenue le 5 janvier 2021 à 15H, à la Sphère ministérielle, avec Afrique Pesage Sénégal et les acteurs des transports.