Grève des enseignants et des médecins : SOS consommateurs encourage l’Etat à ne pas payer des travailleurs qui s’abstiennent volontairement de travailler

Sos consommateurs en prélude de la journée internationale du Consommateur, a décrié la situation de l’école et du secteur de la santé, et a enjoint l’Etat à ne pas « payer des travailleurs qui se sont volontairement abstenu de travailler » faisant référence aux grèves récurrentes observées dans ces deux secteurs.

« L’école et la santé sont plus malades à cause de grèves abusives, illégales et insensées avec des conséquence et des préjudices irréparables pour nos jeunes populations. A l’évidence nos autorités n’ont pas encore fait preuve de la capacité et de l’autorité nécessaires pour résoudre durablement ces drames. Elles ne doivent en aucun cas faire des compromissions en payant des salaires à des travailleurs qui se sont volontairement abstenu de travailler», écrit-elle dans la déclaration.

Sur un autre point, un recours sera déposé aujourd’hui au plus tard pour protester contre « l’arrêté n21.918 du 13 décembre 2017» sur l’autoroute à péage, a aussi indiqué dans sa déclaration Sos consommateurs. L’organisation de défense des consommateurs veut faire baisser les tarifs jugés excessifs suite à l’entrée en vogue dudit arrêté.

Pour finir avec la célébration de cette journée des consommateurs, l’association dirigée par Me Massokhna Kane de regretter les multiples accidents de voiture, et dénonce que les prises en charge des victimes et de leurs familles ne soient pas intégralement exécutées par les assureurs à cause de la barémisation du Code CIMA.