Invité de l’émission Point de vue sur la RTS1, le 27 février 2022, le ministre du travail, M. Samba Sy, avait pourtant bien énuméré les termes du contrat signé la veille entre la partie syndicale et le gouvernement du Sénégal.



En effet, au moment où le secrétaire général du SELS, Hamidou Diédhiou, crie au vol et au non-respect des termes du contrat, le ministre Samba SY avait clairement indiqué dans cet entretien que « les montants indiqués dans le tableau étaient des nets d'impôts »



Se prononçant sur certains doutes sur la sincérité des chiffres émis alors par les enseignants, le ministre Samba Sy disait que « c’est un propos qui peut gêner parce qu’on peut penser de l’autre côté également, c’est des compétences du ministère des Finances qui ne pas s’amuser à présenter des chiffres qui sont faux. Nous avons bien dit que les gains qui nous ont été signifiés sont des gains nets impôts », avait-il précisé.



Sur l’indemnité de la recherche et de la documentation, par exemple, poursuit-il, « on va du simple au double, l’indemnité de l’enseignement est relevée de 10 %, … l’enseignant qui va être le moins gradé va se retrouver avec un minimum de 135 000 FCFA d’ajout, le plus gradé des enseignants, aux environs de 350 000 FCFA », avait dit le ministre au lendemain de la signature des accords.



Que s'est-il donc passé pour que ce même ministre revienne trois mois plus tard pour dire « un accord a été conclu, il discrimine l’indemnité de logement. De l’autre côté, les syndicalistes de l’enseignement revendiquent que les autres éléments de salaire devaient être défiscalisés. En tant qu’agent de la fonction publique, avoir des revenus non imposés, cela pose problème », a-t-il précisé.



En d'autres termes Samby Sy soutient aujourd'hui tout le contraire de ce qu'il avait avancé sur le plateau de télévision nationale au lendemain de la signature des accords, une vidéo devenue virale...