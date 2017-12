Grève des contrôleurs d’AIBD : L'État se démène pour la résolution du problème...

Les aiguilleurs de la tour de contrôle de l’Aéroport International Blaise Diagne observent depuis hier nuit une grève pour protester disent ils contre leurs conditions de travail. Un mouvement d’humeur avec grand effet puisqu'aucun avion n’a atterri sur le tarmac de l’Aéroport aujourd’hui. Mais si l’on en croit nos interlocuteurs, l’Etat mène les négociations pour mettre les deux parties concernées par cette grève, à savoir les aiguilleurs et leur employeur l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), autour d’une table pour trouver un consensus. La grève des travailleurs est liée, nous dit on, au refus de leur employeur de les accompagner « quant à la prise en charge des dépenses permanentes liées au transfert de l’aéroport de Yoff à Diass (carburant, péage, moyens de locomotion) ». Espérons pour l’image de notre pays, que l’Etat puisse arriver à persuader une ou l’autre partie à lâcher du lest.