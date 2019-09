Grève des commerçants de Sandaga : Le mot d'ordre suspendu, des négociations entamées avec le ministre du commerce.

De nouveau réunis massivement à Sandaga, devant le centre commercial El Malick, les commerçants affirment être satisfaits des décisions prises lors de leur réunion avec Aminata Assome Diatta, le ministre du commerce. Les commerçants représentés par Abdourahmane Sylla, secrétaire général de l'ACIS, ont porté leur plateforme revendicative qui prend en compte toutes les difficultés qui gangrènent le secteur du commerce devant les autorités. Ainsi, au sortir de cette rencontre, le ministre les a assurés qu'une bonne partie de leurs revendications vont être prises en charge et leur a promis, d'un engagement ferme, de trouver des solutions définitives et durables. Compte tenu des événements en vue, que sont l'inauguration de la grande mosquée Mazalikoul Djinane de Dakar, et l'ouverture prochaine des classes, ils ont décidé de suspendre leur mouvement d'humeur, mais les négociations continuent toujours entre les deux parties. D'ailleurs, une réunion est prévue très prochainement à cet effet. Mais aussi avec d'autres autorités qui sont impliquées.

Toutefois, en ce qui concerne l'abandon des conteneurs dans le port de Dakar, la décision sera maintenue jusqu'à la fin des négociations...