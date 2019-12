Grève des Travailleurs de la SDE : « La décision de l’Etat de réquisitionner le personnel était une mesure excessive. Et c’était même impossible et inopérant. Pour le moment les discussions se poursuivent et nous avons de l’espoir ». (Elimane Diouf,

Les travailleurs de la Sde ont finalement décidé de lever leur mot d’ordre de grève. Cela suite à leur rencontre avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Selon le coordonnateur de l’Intersyndicale des Travailleurs de la SDE, Elimane Diouf, « nous avons rencontré notre ministre de tutelle pour voir quelles sont les pistes de sortie de crise. Après discussions, nous avons trouvé un consensus. Ce matin, on a tenu une assemblée générale avec les travailleurs pour statuer sur notre situation actuelle après notre rencontre d’hier avec le ministre. Nous avons décidé de suspendre notre mot d’ordre de grève. » Ainsi la proposition de 7,5% du capital de la nouvelle société de gestion de l’eau au Sénégal qui est la proposition du ministre a été retenue lors de cette rencontre qui a eu lieu ce lundi à la sphère ministérielle de Diamniadio. « Nous sommes toujours en phase de discussion et nous comptons rencontrer le président de la République avant l’installation définitive fixée le 1er janvier 2020. Nous visons toujours les 10%. Nous privilégions le dialogue et nous avons suspendu notre mouvement d’humeur après consensus », ajoute le coordonnateur de ITSDE. Par rapport au décret de réquisition du personnel de la SDE après les perturbations notées dans la distribution d’eau, il déclare : « La décision de l’Etat de réquisitionner le personnel était une mesure excessive. Et c’était même impossible et inopérant. Pour le moment les discussions se poursuivent et nous avons de l’espoir ... »