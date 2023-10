Grève des Collectivités Territoriales : les assurances de Modou Diagne Fada aux syndicalistes

Modou Diagne Fada a été installé, ce mardi 17 octobre 2023, dans ses nouvelles fonctions de ministre des Collectivités Territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Il remplace au poste Mamadou Talla.





À cette occasion, il a tenu à féliciter son prédécesseur à qui il a rendu un vibrant hommage et remercier le Chef de l'État qui a renouvelé sa confiance à sa personne. Chemin faisant, il a promis de continuer les chantiers déjà engagés par son prédécesseur. « Le ministère des Collectivités territoriales nous a accompagné et nous a soutenu ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un terrain inconnu. Mais étant donné que nous sommes tous des citoyens et nous sommes tous des enfants de la République, on peut travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle nous devons privilégier la concertation », annonce Diagne Fada.





Concernant la grève des collectivités territoriales, il lance un message d’apaisement aux syndicats. « Nous connaissons un tout petit peu le problème, et nous pensons que ce qui devrait être fait jusqu'à présent a été réalisé par mon prédécesseur. Il suffit de continuer le travail pour l'achever ». Pour cela, il compte régler le problème avec l'appui du président de la République, du Premier ministre et le soutien du ministre des Finances.



Il a tenu à rassurer les cadres des collectivités territoriales sur qui il compte pour continuer à travailler en équipe soudée, loyale et engagée pour l’État et pour la République.