Grève dans le secteur de la Boulangerie - L'Association des Boulangers de Kaolack se démarque : "Cette décision ne nous concerne pas" (Médoune Sarr, pdt de l’ABRK)

L'Association des Boulangers de la région de Kaolack ne prendra pas part à la grève du Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS), prévue les 18 et 19 mars, a annoncé, ce Samedi à Kaolack, Médoune Sarr, président de ladite association.

« Cette décision ne nous concerne pas puisqu’il y’a de cela deux mois, nous avions rencontré le ministre du commerce qui avait vraiment fait un travail que nous avons salué et qui avait promis beaucoup de choses. Nous ne pouvons qu’attendre les résultats de ce travail là avant de faire quoi que ce soit. Et en plus, on ne peut pas en plein ramadan fermer nos rideaux », a-t-il déclaré. Toutefois, Médoune Sarr reconnait que le secteur de la boulangerie rencontre beaucoup de difficultés. « Certes, nous avons des problèmes parce que nous avons constaté des fermetures de plus de 13 boulangeries dans la région. C'est un sérieux problème, mais comme l’État est en train de nous tendre la main pour que nous puissions en discuter et avoir des résultats positifs, nous ne pouvons pas vraiment suivre les autres sur ce chemin-là... »