Grève SYTJUST, saccage des locaux de « Les Échos » : Le CRD exprime ses regrets et invite à la sensibilisation

Cette grève inédite, selon le CRD « tant du point de vue de son ampleur que de sa durée et de sa gestion, bloque le service public de la justice, marqué par le report de certaines audiences, le retard dans l’attribution de certains documents et l’absence totale d’interlocuteurs, lésant les citoyens sénégalais, otage d’un tel statu quo. L’absence de dialogue participe à dégrader le service public de la justice au détriment des droits des justiciables bafoués et désorientés par une telle situation aux répercussions considérables et déplorables sur toute l’activité judiciaire ; du civil au pénal, en passant par les affaires familiales et les aspects économiques ».Les menaces indécentes notées d’une part, et l’absence totale de bienveillance relevée d’autre part, constituent autant de postures regrettables qui ne participent pas à faciliter la résolution de cette crise. Aussi invite t’il le gouvernement et le SYTJUS à transcender les divergences, mêmes légitimes, pour privilégier un dialogue constructif et responsable, débouchant sur un compromis pour redémarrer la machine judiciaire au point mort.Le CRD a aussi condamné fermement l’agression inadmissible perpétrée contre le journal Les Échos et invite les autorités compétentes à sensibiliser davantage les citoyens sur la liberté fondamentale d’informer juste et utilement qui permet aux médias de remplir pleinement leur fonction, sans toutefois porter atteinte au principe tout aussi important du secret médical.