Grenades lacrymogènes dans les écoles : Tir groupé des associations des droits de l'homme (Amnesty International, LSDH, RADDHO)

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) et Amnesty International Sénégal condamnent fermement l’usage inapproprié des grandes lacrymogènes par la police lors des opérations de maintien de l’ordre.



Un établissement scolaire élémentaire de Dakar a reçu des grenades lacrymogènes le vendredi 9 mars 2018, lorsque la police dispersait une manifestation de l’opposition au centre-ville de Dakar.



Un autre établissement scolaire élémentaire, situé à Mbacké dans la région de Diourbel, a reçu les mêmes projectiles lors de la répression par la police d’une grève des élèves d’un collège d’enseignement public de la ville le lundi 12 mars 2018.



L’usage des grenades lacrymogènes dans les établissements scolaires élémentaires présente de graves dangers pour la santé et la vie des enfants.



Nos organisations appellent la police à s’abstenir de tout usage abusif et inapproprié des grenades lacrymogènes lors des opérations de maintien de l’ordre, en particulier lorsque les théâtres d’opérations se situent à proximité des établissements d’enseignement préscolaires et élémentaires qui accueillent de très jeunes enfants.



Ont signé :





Sadikh NIASS, RADDHO : 77 633 87 13



Assane Dioma NDIAYE, LSDH : 77 638 79 13



Seydi GASSAMA, AI Sénégal : 77 636 89 59