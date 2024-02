Grave accident sur la route de Touba - 06 personnes ont péri. .. L’excès de vitesse pointé du doigt

C’est aux environs de 14 heures que l’accident a eu lieu et il s’est produit sur la route de Touba à l’entrée de Ndoulo. Un véhicule de type 4X4 en provenance de Dakar s’est renversé alors que le chauffeur tentait d’éviter un âne. Les témoins parlent de vitesse excessive et affirment même que l’accident est la conséquence tragique d’un petit rallye auquel le 4X4 s’était prêté avec un Peugeot 406. Le premier bilan qui était de 04 morts et 05 blessés s’est très vite alourdi. On parle désormais de 06 morts .