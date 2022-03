Grave accident à Kaolack : 02 blessés enregistrés dont 01 dans un état très critique.

Un Grave accident vient de se produire à hauteur de la gouvernance de Kaolack.



Un taxi et une moto Jakarta sont entrés en collision en face de la grande mosquée de El Hadj Ndiouga Kébé.



Deux blessés graves ont été enregistrés sur place dont 01 dans un état très critique. Et il s’agit du conducteur de Jakarta qui s'est retrouvé entre les deux roues baignant du coup dans une marre de sang après s'être cogné la tête contre le goudron.



L'autre victime relativement plus chanceuse s’en est sortie avec les deux pieds complètement broyés par les roues...