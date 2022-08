Grave accident à Bargny : Le bilan fait état de 04 morts dont un chauffeur et une vingtaine de blessés.

Un accident d'une rare violence a eu lieu ce 23 Août 2022 à Bargny. Le drame s'est produit entre 12 et 13 heures vers la sortie de la ville qui mène à Rufisque.



Une collision entre un camion et un bus Tata de

la ligne 86 du GIE Thiaroye Yeumbeul, a en effet causé la mort de 04 personnes, dont le chauffeur du bus Tata et 22 blessés. Le chauffeur du camion qui fait partie des blessés est actuellement à l'hôpital.



Nous y reviendrons...