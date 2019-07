Grande mosquée de Pikine : Prières pour la paix et une bonne pluviométrie

Une journée de prières a été organisée ce dimanche à la grande Mosquée de Pikine, réunissant les membres de l’Association des Imams et Oulémas du département. À la fin des prières, le président de l’association, l’Imam El Hadj Malick Niang, en profitera pour alerter les autorités et sensibiliser les populations sur l’approche de la saison des pluies et ses conséquences désastreuses au niveau local ...