Grande marche à Tivaouane: La population qualifie l'hôpital Dabakh de "mouroir" et exige un audit de la gestion

À Tivaouane, la population a décidé ce lundi de prendre d'assaut les grandes artères à travers une marche pacifique. Celle-ci a été provoquée par la mort du jeune Abdou Aziz Kane Guèye, menuisier de formation et jakartaman dans ses heures creuses.



Munis de leurs pancartes sur lesquelles il est écrit " justice pour Abdou Aziz Kane Guèye, " l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh un mouroir", " Nous exigeons la réhabilitation du service de néonatalogie" etc, des jeunes sillonnent présentement les différentes rues de la cité religieuse. Dans la foulée, ils réclament la tête de la directrice de l'hôpital et un audit de la gestion de cette structure hospitalière.



Pour rappel, le décès du jeune Abdou Aziz Kane Guèye avait poussé les jeunes de Tivaouane à prendre d'assaut l'hôpital Dabakh accusant les services médicaux de n'avoir pas pris correctement en charge le patient Abdou Aziz Kane Guèye hospitalisé dans cette structure hospitalière, après un grave accident de la route.



Nous y reviendrons.