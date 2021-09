Grande coalition de l’opposition : Decroix et AJ /PADS non partants

AJ/PADS, version Decroix ne sera pas du lancement de la grande coalition de l’opposition. En effet, ayant reçu ce mercredi 1er septembre 2021 à son domicile, le Président Khalifa Ababacar Sall venu lui présenter le projet de coalition XXL de l'opposition et le projet de charte qui l'accompagne, And Jef refuse de s'associer à l'initiative en cours.

« Nous avons eu des discussions franches dans un esprit fraternel. J'en ai rendu compte au Secrétariat permanent de notre parti au cours de sa séance hebdomadaire de ce mercredi. Le secrétariat permanent a remercié le Président Khalifa Ababacar Sall de sa visite et réaffirmé la disposition naturelle de notre parti à œuvrer en permanence pour l'unité de l'opposition. Cependant, au vu de fortes réserves exprimées quant à la méthode, notre parti ne peut s'associer à l'initiative en cours. Nous continuons cependant de penser qu'il faut unir le maximum de forces susceptibles d'être unies pour faire face au régime en place et créer les conditions de sa défaite aux prochaines élections locales et à celles qui suivront », a déclaré le député dans un document rendu public.

Ce nouveau pôle oppositionnel, ajoute t-il, devra être fondé sur de solides bases démocratiques et populaires pour l'objectif patriotique de libération nationale et d'émancipation sociale. « Le principe d'égale dignité même si les uns et les autres sont de poids électoral différent doit être constamment préservé pour mettre à l'aise toutes celles et tous ceux qui veulent prendre part au combat pour une alternative réellement crédible », conclut la note.